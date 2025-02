O empresário John Textor é o acionista majoritário da SAF alvinegra - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2025 15:44

Rio - Sem treinador desde a saída de Artur Jorge nos primeiros dias do ano, o Botafogo viveu mais um insucesso com Vasco Matos, que permaneceu no Santa Clara, de Portugal. A situação do clube carioca gerou críticas do ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande.

"O Botafogo não está sem treinador, ele está sem dono — o dono abandonou. A situação é muito mais crítica porque o dono está se dedicando ao outro time que ele tem, que está em situação crítica por fair play financeiro e pode ser até rebaixado lá na França, que é o Lyon", disse em participação no "UOL News Esporte".

John Textor acionista majoritário do Botafogo também é responsável por administrar duas equipes do futebol europeu: Lyon e RWD Molenbeek. Casagrande também criticou as reposições contratadas pelo Alvinegro após a temporada de 2024.

"O Textor não está nem aí para o Botafogo. O Botafogo hoje está bem mais fraco do que era no ano passado. O time de hoje é muito mais fraco do que foi aquele time campeão", finalizou.