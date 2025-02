Vasco Matos recusou proposta do Botafogo - Divulgação/Santa Clara

encaminhar um acerto com a SAF para comandar o Glorioso, o treinador português voltou atrás e recusou a oferta do time carioca para renovar com o Santa Clara até 2027.



Segundo o "UOL", a reviravolta aconteceu após o Matos entender que não recebeu garantias do Botafogo em relação a sua licença, que não é válida na Conmebol e poderia ser um obstáculo para comandar o time na Libertadores. O técnico tem a Uefa A e precisaria da Uefa Pro e por isso o Glorioso buscava uma flexibilização junto à entidade sul-americana para sacramentar o negócio.



Além disso, Vasco Matos também se incomodou com a postura de John Textor. Ele alega que o dono da SAF alvinegra tentou fazer alterações de última hora no contrato que já estava acordado.

Sem Matos, o Botafogo volta à estaca zero na busca por um treinador. O português foi um dos entrevistados por John Textor durante o processo, assim como André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini.

Após encerrar a negociação, Vasco Matos seguirá no Santa Clara, onde faz trabalho surpreendente no Campeonato Português. Atualmente, o time ocupa a quinta posição com 38 pontos e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões ou Liga Europa. Somente Sporting, Benfica, Porto e Braga estão na frente.