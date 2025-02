Novo gerente de scouting do Flamengo, Andrii Fedchenkov, e o diretor, José Boto, trabalham para encontrar reforços - Divulgação / Flamengo

Flamengo contratou para 2005 apenas dois jogadores, Danilo e Juninho, seguindo o planejamento da nova direção. Sem pressa , o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, admite que o trabalho para reforçar o elenco está focado nas janelas de transferências do meio do ano.

"Nós já estamos a pensar nas próximas duas janelas de transferências. Tenho certeza de que vamos fazer alguns redirecionamentos de coisas que já identificamos que podemos melhorar. Eu tenho conversado diariamente com Filipe Luís, sabemos o que temos que melhorar no time. E seguramente iremos fazer nessas duas janelas que vamos ter", afirmou o português em entrevista à ESPN.

A decisão de investir pouco neste início de ano estava tomada desde o início da gestão e já havia sido comunicada. A avaliação do elenco é que, com os nomes à disposição, é possível competir no primeiro semestre.

As outras janelas para o Flamengo

Mas a ideia é já trazer nomes para o Mundial de Clubes, que terá uma janela de transferências especial, entre 2 e 10 de junho para inscrever reforços. A expectativa é já contar com Jorginho, do Arsenal, para o torneio.

Já a terceira janela se abre em 10 de julho, com foco no segundo semestre, para encorpar o elenco do Flamengo para a reta final de Brasileirão e Copa do Brasil, assim como o mata-mata da Libertadores.

"O elenco dá garantias para competir em todas as frentes, senão teríamos sido um pouco mais ativos no mercado, embora todos saibam que existiam dificuldades financeiras", explicou.