Lorran estava fora dos planos de Filipe Luís para temporada - Divulgação / Flamengo

Publicado 19/02/2025 09:00

negociação com o CSKA, da Rússia, melar.



Mesmo após Filipe Luís e o elenco principal do Flamengo voltarem dos Estados Unidos e passarem a atuar no Carioca, Lorran seguiu integrado ao sub-20. O jovem vem participando dos treinos comandados pelo técnico Cléber dos Santos.



Mesmo assim, o futuro de Lorran segue sendo um incógnita. O garoto não foi inscrito na Libertadores sub-20, principal competição da categoria, que começa em março. Rio - Fora dos planos no time profissional do Flamengo, o meia-atacante Lorran voltou a treinar com o elenco sub-20 na última terça (18), no Ninho do Urubu. O jovem havia sido liberado das atividades de segunda (17) após aMesmo após Filipe Luís e o elenco principal do Flamengo voltarem dos Estados Unidos e passarem a atuar no Carioca, Lorran seguiu integrado ao sub-20. O jovem vem participando dos treinos comandados pelo técnico Cléber dos Santos.Mesmo assim, o futuro de Lorran segue sendo um incógnita. O garoto não foi inscrito na Libertadores sub-20, principal competição da categoria, que começa em março.

Diante deste cenário, é provável que o Flamengo tente negociar Lorran ainda nesta janela. Um empréstimo é visto com bons olhos pelo Rubro-Negro, que entende que o jovem precisa de minutagem.



A ida de Lorran para o CSKA era dada praticamente como certa. Os russos chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca.



No domingo (16), Lorran chegou a ir para o aeroporto com o intuito de embarcar para a Rússia, mas foi vetado pelo Flamengo por conta da ausência do documento. Mais tarde, o time da Gávea informou que o CSKA desistiu do negócio.