Filipe Luís em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 19/02/2025 13:45

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, realmente está muito confiante e empolgado com o começo de trabalho de Filipe Luís no clube carioca. Ele fez muitos elogios ao treinador e também profetizou que o ex-lateral-esquerdo irá encerrar a hegemonia de técnico portugueses no Brasil.

"Por isso, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do brasileiro na Europa. Isso não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muito conhecimento. Ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. Já disse a ele um pouco como brincadeira, mas é algo que acredito mesmo. Ele vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil", disse em entrevista à "ESPN".

Nos últimos seis anos, três treinadores nascidos em Portugal ganharam títulos da Libertadores e do Brasileiro. São eles: Jorge Jesus, no Flamengo, Abel Ferreira, no Palmeiras, e Artur Jorge, no Botafogo. Boto exaltou também a sinergia que Filipe Luís tem com o clube carioca.

"O que posso dizer é que o Flamengo tem um DNA. Basta olhar quem foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como o clube passou a ser conhecido na Europa, um jogo ofensivo, dominante, com uma equipe que propor e nunca especula. É criar a partir disso um modelo do Flamengo, que encarna o que o Filipe quer para sua equipe. Tendo isso definido, é tudo mais fácil", finalizou.