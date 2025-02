Pulgar é volante do Flamengo - Reprodução/FlaTV

Publicado 19/02/2025 18:24 | Atualizado 19/02/2025 18:25

Rio - Pulgar apontou que a força do Flamengo está na maneira como o time joga. O volante falou sobre o início de temporada do Rubro-Negro e destacou que todos atuam da mesma forma - tanto quem é titular quanto quem entra no decorrer da partida.

"Já estamos demonstrando, neste começo de ano, a força deste grupo. Independentemente de quem esteja em campo, seja quem começa jogando, seja quem entra no segundo tempo ou por qualquer outro motivo... Todos jogam da mesma maneira. Acho que essa será a força deste grupo ao longo de todo o ano, não apenas agora no início. O bom é que, fisicamente, o grupo está bem e adaptado à ideia de Filipe", disse Pulgar, em vídeo divulgado pelo Fla.

Titular do time, Pulgar tem contrato com o clube válido até o fim deste ano. Ele queria ao retornar ao futebol europeu após cumprir o acordo com o Flamengo, e a renovação chegou a ser vista como difícil em determinado momento.

"Estou muito feliz aqui. Recentemente, estive com minha família também, e acho que isso é um 'plus' (um a mais), a visita deles. E, bom, aqui no Flamengo, estou feliz com o estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e super adaptável. Como eu disse, a força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz".

Calor no Rio

Um dos temas da entrevista de Pulgar foi a mudança de horários da última rodada da Taça Guanabara. Por causa do calor, todas as partidas acontecerão após às 18h . O Flamengo entrará em campo no sábado, a partir das 19h, para enfrentar o Maricá no Maracanã.

"A verdade é que é uma boa mudança para nós. Creio que, na hora de dar o espetáculo para as pessoas que vão nos ver no estádio, isso é super importante. O que aconteceu com o Fluminense, durante aquele jogo fazia muito calor, e talvez nem todos estivéssemos tão sólidos na hora de jogar. Acho que essas mudanças nos ajudam e também ajudam o público", afirmou o volante.