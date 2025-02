Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 19/02/2025 13:51

Rio - O narrador Thiago Mastroianni foi demitido na última segunda-feira (17) pela TV Bahia, afiliada da Globo em Salvador, mas acabou recontratado no dia seguinte. De acordo com informações do "Lance!", a emissora foi obrigada a voltar atrás em sua decisão após perceber que o desligamento do profissional iria contra a legislação trabalhista no Brasil.

Mastroianni se encaixa na condição de estabilidade pré-aposentadoria, ou seja, não poderia ser demitido sem justa causa por estar a poucos meses de se aposentar. O período de proteção a quem se enquadra nessa situação pode variar de 12 a 24 meses.

O erro da emissora aconteceu após o setor de Recursos Humanos decidir pela demissão de Thiago sem consultar o departamento jurídico. Após perceberem o problema, os advogados recomendaram a reintegração do profissional.

Thiago Mastroianni está na TV Bahia há 25 anos e é figura conhecida da audiência local. Por lá, costuma narrar jogos dos times baianos na TV aberta e, eventualmente, atua na apresentação do "Globo Esporte".