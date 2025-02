Hamilton testou o SF-25 pela primeira vez - Federico Scoppa / AFP

Hamilton testou o SF-25 pela primeira vez Federico Scoppa / AFP

Publicado 19/02/2025 13:00 | Atualizado 19/02/2025 13:03

Rio - Um dia após o lançamento oficial dos carros da temporada, Lewis Hamilton e Charles Leclerc testaram o SF-25 da Ferrari pela primeira vez. Os pilotos realizaram os testes nesta quarta-feira (19), no Circuito de Fiorano, na Itália.

O teste teve a presença de alguns torcedores. Leclerc foi o primeiro a ir para a pista e deu 30 voltas. Logo depois foi a vez de Hamilton, que acenou para o público em uma volta de apresentação antes de começar o teste.

No começo deste mês, Hamilton e Leclerc também pilotaram o SF-23, no Circuito de Barcelona, na Espanha. Além disso, também participaram de testes dos protótipos de pneus da temporada de 2026 com o SF-24, o carro vice-campeão mundial no ano passado.

Hamilton e Leclerc serão apresentados em um evento aberto em Milão, na Itália, no dia 6 de março. A pré-temporada da Fórmula 1 acontecerá entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Bahrein, enquanto a primeira etapa de 2025 será no dia 16 de março, na Austrália.