Valentina Miranda é miss bela do São PauloDivulgação

Publicado 19/02/2025 12:34

Rio - Depois de superar problemas como autoestima e bullying na adolescência, a Miss Bela do São Paulo, Valentina Miranda refletiu sobre os gastos de mulheres com beleza. Ela também questionou por que a mulher paga mais caro em diversos produtos simplesmente por ser mulher.

"Ser mulher custa caro. É unha. É depilação. É roupa e maquiagem. A realidade financeira das mulheres brasileiras, somando os principais gastos mencionados, podemos estimar que o custo mensal para uma mulher no Brasil gira em torno de R$ 800,00 a R$ 1.200,00, dependendo de fatores como estilo de vida, localização e necessidades pessoais", pondera.Ela pontua que uma mulher trabalha mais, ganha menos, custa mais, gasta mais e vive muito mais anos do que um homem. "Por isso tem muito mais dificuldade de fazer reservas que garantam seu futuro. Existem causas biológicas, comportamentais e mercadológicas que tornam muito mais cara a vida das mulheres. As mais jovens não percebem esta armadilha. Os homens não fazem a menor ideia: acham que elas gastam demais com roupas e cosméticos porque são umas vaidosas. Nada pode ser menos verdadeiro", reflete.Valentina diz que vivemos em uma sociedade que impõe beleza para mulheres. "Você sabia que uma calça jeans custa R$ 30 a mais para uma mulher do que para um homem? Que o modelo feminino de uma lâmina de barbear pode ser R$ 4 mais caro do que o masculino? E que um corte de cabelo pode sair quase 1/3 acima do preço só porque a cliente é menina? A prática de cobrar preços mais altos para consumidoras incomoda feministas e estudiosos do mundo todo, que passaram a chamá-la de taxa rosa"Ela diz que a indústria se beneficia de toda . "Então custamos sim caro, mas não por sermos fúteis ou porque sermos dondocas. Somos caras pq a sociedade nos impõe um padrão de beleza muito elevado.E cabe a nós seguir esse padrão ou ficar para trás", conclui.