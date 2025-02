Los Angeles Chargers será a equipe mandante no jogo da NFL no Brasil, em São Paulo - Divulgação / NFL Brasil

19/02/2025

A NFL confirmou nesta quarta-feira (19) que voltará ao Brasil em 2025. A liga de futebol americano anunciou uma nova partida na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro. Los Angeles Chargers será o mandante, restando a definição de quem será o adversário.

"Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil, em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro", disse o gerente geral da NFL Brasil, Luis Martinez.

A partida em São Paulo foi a última a ser confirmada dentro do calendário de jogos internacionais da NFL para a próxima temporada. Além do Brasil, a liga terá partidas em Londres, Berlim, Madri, Melbourne e Dublin.

O primeiro jogo da NFL no Brasil aconteceu na estreia da temporada 2024-25, com o Philadelphia Eagles vencendo o Green Bay Packers em um estádio lotado. Os ingressos se esgotaram rapidamente e 47.236 torcedores marcaram presença, impressionando jogadores e organizadores com a energia da torcida.

Agora, é a vez dos Chargers assumirem o papel de mandantes. A equipe fez boa campanha em 2024-25, com 11 vitórias e seis derrotas, mas foi eliminada pelo Houston Texans na abertura dos playoffs.

