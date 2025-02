Comemoração de Antony em jogo do Betis - Divulgação/X @RealBetis

Publicado 19/02/2025 20:02

Antony iniciou a trajetória no Betis, da Espanha, com o pé direito. Desde que chegou emprestado pelo Manchester United, o brasileiro marcou três gols e deu uma assistência. Em entrevista ao canal do clube, ele citou a recepção e tratamento dos jogadores, além da confiança dada pelo técnico Manuel Pellegrini, para explicar o bom momento.

"Eu estou sorrindo e o Mister também. A confiança que ele me dá é incrível, sou muito grato. Antes de vir para cá, conversei bastante com o treinador e ele me deu muita confiança. Não só o Mister, mas os outros jogadores também, como o Isco, que é o capitão, e o Bartra, que me mandou mensagem antes de eu fechar", explicou.

Outro aspecto destacado pelo camisa 7 do Betis foi a mudança de cidade. Ele contou que, como brasileiro, a cidade o encantou pelo clima mais agradável e pela receptividade das pessoas, algo que não encontrava em Manchester.



"A cidade também me encanta, principalmente o sol, que era algo que eu precisava. Para nós, do Brasil, isso é muito importante. Eu e minha família estamos muito felizes aqui", elogiou.



Por fim, Antony contou que conversou com jogadores brasileiros que já atuaram no Betis e que os comentários positivos foram fundamentais para sua decisão de assinar com o clube.

"Eu tenho muitos amigos que jogaram aqui e sempre me falaram muito bem do Betis quando surgiu o interesse do clube. Eu já tinha essa certeza no coração, mas fiquei ainda mais tranquilo quando assinei para vir para cá. Vejo todos os dias que foi a melhor decisão para mim. Falei bastante com o (ex-atacante) Ricardo Oliveira e com o Emerson Royal. E o Denílson também me mandou uma mensagem", disse.