John Textor é acionista do Lyon - Divulgação/Lyon

John Textor é acionista do LyonDivulgação/Lyon

Publicado 19/02/2025 18:52

Rio - O clima entre o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e o acionista majoritário do Lyon, John Textor, não é bom. Porém, o jornal francês "L'Équipe" teve acesso a um grande bate-boca envolvendo os dois em uma reunião sobre direitos de TV do Campeonato Francês, ocorrida em 14 de julho do ano passado. O saudita se irritou com o norte-americano e o chamou de "caubói".

A declaração do presidente do PSG teria ocorrido após Textor criticar a postura de Al-Khelaifi. "Nasser (Al-Khelaifi), você é um tirano", a resposta do catari foi imediata: "John, cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco".

John Textor, que também é o acionista majoritário do futebol do Botafogo, vem enfrentando problemas financeiros com o Lyon e luta para não sofrer uma punição da liga francesa. O dirigente também foi alvo recentemente de críticas dos torcedores do clube francês, revoltada com a demissão do técnico Pierre Sage.



A reunião, que validou a escolha da DAZN-beIN Sports como detentora dos direitos do Campeonato Francês no país, foi marcada por discussões entre outros dirigentes. Textor não foi o único alvo de Al-Khelaifi na reunião de julho. Presidente do Lens, Joseph Oughourlian, acusou o dono do PSG de conflito de interesses, já que ele também é proprietário da rede de TV BeIN Sports, que detém os direitos de TV da Ligue 1.