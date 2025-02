Palacios, alvo do Vasco, em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Palacios, alvo do Vasco, em ação pelo Atlético-MGPedro Souza/Atlético

Publicado 19/02/2025 21:54

Rio - O Vasco abriu negociações de olho na contratação de Brahian Palacios, do Atlético-MG. A diretoria cruz-maltino conversa com o clube mineiro por um empréstimo com opção de compra para acertar a chegada do atacante colombiano de 22 anos. As informações são do site "GE".