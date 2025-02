Paulinho voltará a ganhar chances no Vasco, segundo o técnico Fábio Carille - Matheus Lima/Vasco

Paulinho voltará a ganhar chances no Vasco, segundo o técnico Fábio CarilleMatheus Lima/Vasco

Publicado 19/02/2025 10:27

o meia ficou em campo por apenas 13 minutos nos últimos três jogos. Paulinho perdeu espaço no Vasco após ter uma sequência como titular no início da temporada. Sem sair do banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis , pela Copa do Brasil,

Apesar das poucas oportunidades recentes, a explicação é mais por questões físicas do que técnicas. Ao ficar 10 meses sem jogar em 2024 porque rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em 28 de janeiro, o jogador recebe atenção especial da comissão técnica vascaína.

A principal preocupação é fazer o controle da carga de trabalho neste início de ano para evitar novas lesões. Além disso, o condicionamento físico ainda requer cuidados, assim como a retomada de ritmo de jogo.

"Não tem nada com opção técnica. Paulinho, junto ao Jair, está buscando uma melhor condição, eles vêm de cirurgias no joelho. É normal começar bem e depois cair na pré-temporada. É um jogador que eu gosto demais e, daqui a pouco, vai ter oportunidade e talvez seja titular", garantiu o técnico Fábio Carille.

Paulinho pelo Vasco em 2025

Nos primeiros jogos da temporada, o meia de 28 anos atuou cinco vezes em pelo menos um tempo, sendo quatro como titular.

Após entrar no intervalo contra o Bangu, ainda com o time alternativo do Vasco, começou jogando contra Madureira e Portuguesa, assim como Volta Redonda e Fluminense. Foi poupado junto a outros titulares contra o Maricá

Ao sair no intervalo no clássico, a chave virou. Paulinho só entrou aos 32 do segundo tempo contra o Flamengo e foi poupado contra o Sampaio Corrêa. E não saiu do banco na partida de terça-feira, pela Copa do Brasil.