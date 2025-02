Vegetti celebra gol marcado em Cariacica, no Espírito Santo - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/02/2025 17:04 | Atualizado 19/02/2025 17:08

Na última temporada, ele foi o artilheiro da competição, com sete em dez jogos, e teve papel essencial na boa campanha do Cruz-Maltino até a semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético-MG.



Vegetti é o líder em gols e participações desde que estreou na Copa do Brasil. Além disso, tem 75% de chances claras convertidas e 57 duelos aéreos ganhos, sua melhor característica. Os dados são do 'Sofascore'.



