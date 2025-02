Loide Augusto - Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:02

Rio - O Vasco segue em busca de reforços e monitora o mercado em busca de atacantes. Um dos alvos é o ponta angolano Loide Augusto, do Alanyaspor, da Turquia. Porém, contratá-lo não será uma missão fácil. Segundo o "ge", o clube turco faz jogo duro e não deseja liberá-lo.

Recentemente, os turcos recusaram uma proposta de R$ 12,5 milhões pelo jogador. O atacante subiu o tom contra a diretoria na terça-feira (18) à noite, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, cobrando a liberação enquanto interagia com torcedores do Vasco.

Loide Augusto, de 24 anos, nasceu na Angola. Ele foi morar em Portugal na adolescência para completar a formação na base do Sporting. O jogador não chegou a atuar no time principal do Leão e teve passagens pelo Farense e Mafra, da segunda divisão portuguesa.

O atacante, que joga pelo lado do campo, defende o Alanyaspor desde 2023 e tem contrato até junho de 2027. Na atual temporada, o angolano tem dois gols marcados em 21 jogos disputados. Ao todo, Loide soma 48 jogos, cinco gols e sete assistências pelo clube turco.