Lucas Paquetá, meio-campista do West HamDivulgação/West Ham

Publicado 19/02/2025 21:24

O meia Lucas Paquetá deve ser ausência na lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior para os dois duelos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março. O jogador sofreu lesão em treino do West Ham e pode ficar até um mês afastado.

Paquetá teve uma entorse no tornozelo durante o treino do West Ham, na última terça-feira (18), no Centro de Treinamento de Rush Green. Ele foi submetido a exames de imagem que apontaram problema leve, mas que o tira de ação.

O Brasil encara a Colômbia no dia 20 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e depois a Argentina, no dia 25, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Seleção está em quinto lugar nas Eliminatórias, com 18 pontos.

A data de divulgação da convocação por parte do técnico Dorival Júnior, ainda será divulgada pela CBF, mas a expectativa é que ela aconteça no final da primeira semana de março. A pré-lista deve ser enviada aos clubes até dia 28 de fevereiro.