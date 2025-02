Ademola Lookman lamenta pênalti perdido na segunda etapa - Isabella Bonotto / AFP

Publicado 19/02/2025 19:26 | Atualizado 19/02/2025 19:29

Depois do confronto, o treinador questionou a escolha do jogador para a cobrança: "O pênalti não deveria ter sido batido por Lookman. Ele é um dos piores cobradores que já vi, até mesmo nos treinos tem um percentual muito baixo".Com a repercussão da fala do comandante italiano, o nigeriano se manifestou nas redes sociais.

"Entristece-me, num dia como hoje, ter de escrever esta declaração, especialmente pelos resultados que alcançamos juntos como equipe e como cidade. Ser criticado dessa forma não só me magoa, como me parece profundamente desrespeitoso, principalmente pelo imenso trabalho e empenho que sempre coloquei para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis torcedores de Bérgamo", escreveu o atacante."Além dos nossos incríveis torcedores, nós, como equipe, também estamos sofrendo com o resultado de ontem. Durante o jogo, o batedor designado me deu instruções para cobrar o pênalti e, para apoiar a equipe, tomei a iniciativa naquele momento. A vida é feita de desafios e de transformar a dor em força, o que continuarei a fazer", concluiu.Lookman foi o destaque da Atalanta na conquista da Liga Europa no início do ano passado , quando fez os três gols da equipe na final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.