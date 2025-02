Mbappé brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 19/02/2025 18:58

Espanha - O Real Madrid voltou a vencer o Manchester City e garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com uma atuação de gala de Mbappé, que fez um hat-trick, o time de Carlo Ancelotti dominou e bateu os ingleses por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (19), pelo jogo da volta dos playoffs da competição. Nico González descontou nos acréscimos para os visitantes.

Na ida, os espanhóis derrotaram os Citizens de virada por 3 a 2 . Desta forma, avançaram na competição com um triunfo de 6 a 3 no placar agregado. Na próxima fase, os Merengues enfrentarão Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

Resumo



O time da casa foi amplamente superior e abriu o placar logo aos quatro minutos da etapa inicial. Asencio descolou ótimo lançamento para Mbappé, que venceu de Rúben Dias na corrida e finalizou de cobertura para vencer Ederson.

O gol foi um banho de água fria para Manchester City, que não conseguiu se encontrar na partida. Melhor em campo, o Real Madrid ampliou a vantagem aos 33 minutos. Bellingham acionou Vini Jr pelo lado direito, e o brasileiro tocou para o compatriota Rodrygo. Já dentro da área, ele serviu Mbappé. O francês deixou Gvardiol no chão e finalizou no canto para estufar as redes.

Já no segundo tempo, o Real selou a vitória. Aos 16 minutos, Mbappé recebeu a bola pelo lado direito, invadiu a área e finalizou de perna esquerda no canto da meta defendida por Ederson.

O Manchester City só fez o gol de honra nos acréscimos, quando a eliminação já era certa. Marmoush acertou o travessão em cobrança de falta, e Nico González apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo das redes.

Outros jogos



O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Brest e goleou por 7 a 0, nesta quarta-feira (19), no Parque dos Príncipes. Como venceu na ida por 3 a 0, o time da capital francesa avançou às oitavas com um triunfo de 10 a 0 no agregado. Na próxima fase, o PSG enfrentará Liverpool ou Barcelona.

Já o PSV eliminou a Juventus. Depois de uma derrota por 2 a 1 em Turim, os holandeses venceram pelo mesmo placar no tempo regulamentar nesta quarta (19), o que forçou a prorrogação.

No tempo extra, a equipe de Eindhoven fez mais um gol, venceu os italianos por 3 a 1 e avançou às oitavas. O PSV enfrentará o Arsenal ou a Inter de Milão nas oitavas.