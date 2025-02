João Fonseca participará pela primeira vez do torneio californiano, que terá início no dia 5 de março - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/02/2025 18:32 | Atualizado 19/02/2025 18:34

"O torneio anuncia seus dois primeiros wild cards para a chave principal do ATP, concedidos aos jovens em ascensão João Fonseca e Learner Tien. Fonseca, de 18 anos, acaba de ganhar seu primeiro título ATP no Aberto da Argentina, onde se tornou o mais jovem vencedor brasileiro do título ATP na Era Aberta e o 10º mais jovem campeão na história do Tour", escreveu a organização.



O brasileiro participará pela primeira vez do torneio californiano, que terá início no dia 5 de março. Além dele, Thiago Wild, no masculino, e Bia Haddad, no feminino, representarão o país em simples.



Eliminação precoce no Rio