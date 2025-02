Couto Pereira é o estádio do Coritiba - Leonardo Oliveira / Fluminense FC

Publicado 19/02/2025 18:03

Presidente do Coritiba entre 1996 e 1997 e atual investidor da SAF do clube, o empresário Joel Malucelli revelou que sugeriu aos atuais administradores do Coxa uma fusão com o tradicional Paraná Clube. O rival, que vive em crise profunda nos últimos anos, foi novamente rebaixado para a Segundona do Campeonato Paranaense.

"Pensar no futebol paranaense na fusão entre o Paraná Clube e o Coritiba, a princípio pode se achar uma missão impossível, imaginaria um projeto bem feito equilibrado que fosse a aprovação de torcedores do Coxa e Paraná. Já foi Ferroviário, Colorado e Paraná Clube, podia ser um Coxa PR. Não dá para desprezar a força que o Paraná Clube tem. O clube não vai conseguir se reerguer só com os sócios pagando mensalidade", disse, em entrevista ao site "GE".

Em nota publicada nas redes sociais, o Coritiba negou a qualquer possibilidade de fusão. A sugestão de Malucelli é em meio à baixa no futebol do estado, sem representantes na elite nacional.

"Estamos vivendo momento medíocre do futebol, da até pena de ver o melhor clube de futebol é o Operário, que vai crescendo pouco a pouco, ano a ano. O time que mais dá orgulho no Paraná é o Operário. Então, a que ponto nós chegamos? Athletico não conseguiu se manter no padrão, Coritiba tentando e ficando na Série B. Uma federação que não ajuda nada, não consegue formar árbitros de qualidade, estamos vivendo o momento mais medíocre do futebol paranaense. Espero que a gente consiga dar a volta por cima para ser potência no Brasil", opinou.