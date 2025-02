Neymar é o novo presidente da Furia e vai poder jogar a Kings League - Divulgação / Furia

Publicado 19/02/2025 18:02

Rio - Craque do Santos e da seleção brasileira, Neymar foi escolhido para ser o novo presidente da Furia na Kings League, a competição de futebol society criada por Gerard Piqué, ídolo do Barcelona. Com isso, ele poderá cobrar pênaltis durante as partidas.

A Kings League possui regras peculiares, como o gol em dobro (quando um gol vale dois durante um certo período do jogo). Uma das regras permite que o presidente cobre pênalti quando a equipe aciona a carta do "pênalti presidente".

A Furia tem um acordo com o Santos e o estafe de Neymar para que as participações na Kings League não afetem seu desempenho no futebol brasileiro. O craque tem um flerte antigo com a competição, mas o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, não permitia maior envolvimento.

Vale lembrar que o cargo de presidente é muito mais simbólico, já que Neymar não terá obrigações administrativas ou gerenciais. O craque deve se envolver nas decisões apenas na montagem do time no Draft da Kings League Brasil, o recrutamento de jogadores, na próxima semana.