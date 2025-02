Alexander Barboza em clássico entre Flamengo e Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2025 17:22 | Atualizado 19/02/2025 17:25

Rio - O jogadores do Botafogo, Alexander Barboza e Alex Telles, e o zagueiro do Flamengo, Cleiton, foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Gerson, que também acabou expulso no clássico entre os dois clubes no último dia 12 acabou sendo absolvido.

A pena maior foi aplicada a Claiton, do Flamengo, que recebeu quatro jogos de suspensão. O jovem acertou um soco em Alexander Barboza. O argentino naturalizado uruguaio teve uma pena menor por não ter conseguido agredir Bruno Henrique. O zagueiro do Botafogo foi punido com duas partidas.

Cleiton e Alexander Barboza foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de "agressão física durante a partida". A pena prevê suspensão de quatro a doze partidas. O texto ainda cita que "se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico", a pena será de suspensão de oito a 24 jogos.

Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F, quando há ofensa à honra por fato relacionado ao jogo. A pena inclui multa entre R$100 e R$100 mil, além de suspensão de um a seis jogos. O lateral-esquerdo do Botafogo acabou sendo punido por dois jogos.

Gerson, por sua vez, foi denunciado no artigo 250, por praticar "ato desleal ou hostil" durante a partida - a pena é de suspensão era de um a três jogos. No inciso I, há menção direta ao ato de "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". O meia do Flamengo foi absolvido.

Confusão

O clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, no último dia 12, no Maracanã, acabou em uma confusão generalizada envolvendo jogadores dos dois clubes. Alexander Barboza, Cleiton e Gerson acabaram sendo expulsos. Já Alex Telles se envolveu em uma confusão na saída do campo de jogo.