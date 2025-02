Taça Guanabara - Divulgação

Publicado 19/02/2025 10:49 | Atualizado 19/02/2025 11:03

mudou todas as partidas para a parte da noite por conta do forte calor no Rio. Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), os novos horários dos jogos da última rodada da Taça Guanabara. A entidade atendeu ao pedido dos jogadores e

Serão três jogos disputados no sábado (22). O Flamengo será o único dos grandes a entrar em campo neste dia, enfrentando o Maricá, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

No domingo (19), mais três partidas fecham a disputa da Taça Guanabara e definem os times que disputarão as semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo fazem clássico às 18h30, em São Januário, enquanto Fluminense e Bangu duelam a partir das 19h, no Maracanã, além de Nova Iguaçu x Madureira.

Veja os dias e horários da última rodada da Taça Guanabara

22/2 – 19h – Flamengo x Maricá

22/2 – 19h – Boavista x Volta Redonda

22/2 – 21h15 – Sampaio Corrêa x Portuguesa

23/2 – 18h30 – Vasco x Botafogo

23/2 – 18h30 – Fluminense x Bangu

23/2 – 18h30 – Nova Iguaçu x Madureira