Louis Buffon, filho de Gianluigi Buffon - Reprodução / Instagram @louisbuffon9

Louis Buffon, filho de Gianluigi BuffonReprodução / Instagram @louisbuffon9

Publicado 19/02/2025 17:46

Filho do lendário goleiro Gianluigi Buffon, Louis, de 17 anos, foi convocado pela primeira vez. No entanto, o jovem, que atua nas categorias de base do Pisa (ITA), da segunda divisão, não foi chamado pela seleção italiana.

Leia mais: 'Não consegui enfrentar o nervosismo e o medo', diz Fonseca após eliminação



Louis Buffon está convocado para integrar a seleção sub-18 da República Tcheca. Ele nasceu na Itália, mas herdou a nacionalidade da mãe, Alena Seredova, natural de Praga, capital do país.

Louis Buffon está convocado para integrar a seleção sub-18 da República Tcheca. Ele nasceu na Itália, mas herdou a nacionalidade da mãe, Alena Seredova, natural de Praga, capital do país.

Embora tenha sido chamado pela República Tcheca, Louis ainda poderá representar a Itália no futuro. Isso porque convocações para categorias de base não impedem um jogador de atuar por outra seleção principal posteriormente.



Gianluigi Buffon, pai de Louis, é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol. Campeão da Copa do Mundo de 2006, ele defendeu a camisa da Juventus, do Parma e do PSG.