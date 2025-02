Athletic é um clube de Minas Gerais - Divulgação / Athletic

Publicado 19/02/2025 19:30

Rio - A 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo concedeu uma liminar que suspende os efeitos da venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Athletic para Thássilo Soares, empresário de Vini Jr, do Real Madrid. A Tiberis Holding, sócia italiana minoritária no projeto, alegou que houve um descumprimento do Acordo de Acionistas durante o negócio.

A sócia italiana acionou a F&P Gestão Esportiva na Justiça. A Tiberis Holding considera que a negociação foi feita através de uma venda indireta do controle da SAF, sem a participação, ciência ou anuência dos demais sócios minoritários. Com isso, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli acatou o pedido e concedeu uma liminar que suspende os efeitos da venda das ações.

Segundo a sócia italiana, o negócio feriu os termos presentes no Acordo de Acionistas, que estabelece o direito de preferência de compra de ações para os integrantes do quadro societário da SAF. A decisão judicial determina a citação dos responsáveis pela empresa controladora, Fábio Mineiro e Jean Pierre Fernandes, que terão 15 dias para apresentar a defesa, de acordo com o "ge".