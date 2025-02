Wilson Seneme era presidente da Comissão da Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Wilson Seneme era presidente da Comissão da Arbitragem da CBFFoto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 19/02/2025 12:00

sua demissão, anunciada na última semana. Durante um evento na Federação Paulista de Futebol na noite da última terça-feira (18), o ex-árbitro disse que acredita ter deixado um legado no cargo. Rio - Ex-chefe de arbitragem da CBF, Wilson Seneme falou pela primeira vez sobre. Durante um evento na Federação Paulista de Futebol na noite da última terça-feira (18), o ex-árbitro disse que acredita ter deixado um legado no cargo.

“Tenho o sentimento de que fiz em dois anos o que muitos não fariam em dez. Foram dois anos de trabalho prático, 22 árbitros lançados na Série A, mais de 40 na Série B. Tenho certeza que o trabalho vai ficar”, afirmou.

Seneme foi demitido após enfrentar desgastes com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Com a saída de Seneme, a CBF decidiu fazer uma reestruturação no comando da arbitragem com a criação de um comitê coordenado pelo ex-árbitro Rodrigo Martins Cintra. Também haverá um conselho formado pelo ex-árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci, o argentino Nestor Pitana e o italiano Nicola Rizzoli.