Key Alves Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 10:08 | Atualizado 19/02/2024 10:09

A ex-participante do BBB 23, Key Alves, surpreendeu seus seguidores ao revelar que fará uma pausa nas redes sociais. A atleta agradeceu o apoio dos fãs e explicou que sua decisão é ficar longe das plataformas por tempo indeterminado. Porém, internautas questionam como anda a saúde mental da famosa.

Por meio dos seus stories no Instagram, Key Alves compartilhou a notícia de seu afastamento virtual na esperança de que seus seguidores compreendessem a decisão. "Vou me afastar por um tempo indeterminado das redes sociais. Espero que entendam", afirmou ela.

A jogadora de vôlei agradeceu o carinho dos fãs e mostrou-se grata pela tag "Key te amamos", que se tornou trending topics no Twitter. Ela compartilhou um print do alcance da frase na rede social, dedicando aos seguidores: "Obrigada por todas as mensagens. Eu amo vocês".

A mensagem de breve despedida da atleta deixou seus seguidores preocupados e ansiosos por mais informações. Isso porque, anteriormente, a ex-BBB havia compartilhado um desabafo sobre seu estado emocional: “Sensação estranha , parece que não consigo mais voltar a sorrir…”, revelou ela.