Publicado 19/02/2024 09:41

Na madrugada desta segunda-feira (19), o ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre um tema ousado nas redes sociais. Entre as muitas mensagens recebidas, o assunto dos nudes do artista vieram à tona e ele se abriu sobre possibilidades!

Questionado por um seguidor se aceitaria receber nudes, o ator revelou que, embora seja casado, recebe frequentemente fotos picantes de fãs. Surpreendentemente, ele também revelou que tem até um acordo com alguns deles para que escrevam o nome do ator nas partes íntimas.

"Eu nunca peço nude pra ninguém, afinal sou um homem casado mas, às vezes, as pessoas mandam. Agora vou confessar pra vocês que eu tenho uma coleção de fotos que as pessoas mandam que eu peço pra escrever meu nome na rol*, geralmente acompanhado de um coração depois, que eu coleciono", confessou ele.

"Estou pensando em, inclusive, em fazer um livro disso. Acho que ficaria bonito. Se você está pensando em me mandar um nude, já manda com o nome escrito. Saiba que vou guardar essa foto [...] E quem conseguir escrever 'Carmo Dalla Vecchia na r***, casa comigo", brincou o artista, que é casado com João Emanuel Carneiro.

Em relação a criar um perfil em plataforma de conteúdo adulto, o famoso nega. "Já falei meu medo, né? Meu medo é que ninguém pague R$ 19,50 por mês. Imagina você abre um OnlyFans e tem lá 100 inscritos. Mas nunca! Imagina, mostrar o bilau assim, não mostro, não", disse o ator, esbanjando bom humor.