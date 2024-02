Ex de Ana Hickamnn dá a entender que aceitaria relacionamento aberto e dispara: 'Sou corno? - Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 09:08 | Atualizado 19/02/2024 09:29

Em meio à polêmica batalha judicial entre Ana Hickmann e seu ex-marido Alexandre Correa, a coluna Daniel Nascimento recebeu informações exclusivas sobre a última ação do famoso. Conforme fontes próximas à apresentadora, o empresário consertou seu carro com um cheque pré-datado no nome da comunicadora.

Alexandre Correa apresentou o cheque no valor de R$ 2.241,00 como pagamento por serviços mecânicos realizados em seu veículo pessoal. Porém, o método de pagamento utilizado para quitar a dívida pertencia à empresa da famosa, a Hickmann Serviços Ltda. A notícia veio à tona por meio de uma amiga da apresentadora, que soube pelo próprio mecânico.

O cheque, datado para 13 de janeiro de 2024, foi assinado por Alexandre Correa, mesmo estando ele afastado da administração da empresa, o que o impede de contrair dívidas, efetuar pagamentos, assinar documentos, emitir e assinar cheques em nome da pessoa jurídica.

Ao que tudo indica, Alexandre teria ciência das proibições que inclusive o impede de de acessar as dependências das empresas da ex-mulher, e mesmo assim não teria pensado duas vezes em passar o cheque para o profissional, que, por sua vez, ficaria sem receber pelo pagamento.

Tomando ciência deste fato, a apresentadora da TV Record esclareceu ao mecânico que o ex-marido não poderia realizar tais transações em nome da empresa, e optou por arcar com o prejuízo e efetuar o pagamento para que o trabalhador não fosse prejudicado pela ação de seu ex.