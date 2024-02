Roberto Justus é detonado por curtir folia com filha hospitalizada - Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 11:09 | Atualizado 19/02/2024 11:11

Roberto Justus e sua esposa estão enfrentando críticas nas redes sociais após serem vistos curtindo o carnaval enquanto Fabiana Justus permanece internada. A famosa luta contra a leucemia mieloide aguda e vem compartilhando detalhes da doença. Porém, alguns internautas não apoiam que o pai se divirta em meio ao tratamento da filha.



A decisão do casal, Roberto Justus e Ana Paula Siebert, em participar da folia enquanto a filha está enfrentando um momento delicado dividiu opiniões na web. Diversos seguidores defendem o apresentador, já outros duvidam do seu apoio e suporte que deveria ser oferecido a Fabiana nesse período difícil.



“Ué, se ele ficar em casa ela sara mais rápido?”, perguntou internauta. “Gente, ele tratou câncer por um ano e a vida de ninguém parou”, refletiu outra. “A filha é dele e não da esposa”, apontou uma terceira. “O melhor é o povo julgando... Vão cuidar da vida de vocês”, pediu mais uma.



“Com certeza não teria vontade de comemorar nada com uma filha no hospital”, apontou uma seguidora. “Essa esposa dele é egoista”, garantiu outro. “Eu não sei fingir felicidade”, refletiu uma terceira. “Quem sofre mesmo é a mãe, nunca mais postou nada!”, enfatizou mais uma.