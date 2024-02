Pedro Scooby e Cíntia Dicker - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 10:35 | Atualizado 19/02/2024 10:37

O ex-BBB Pedro Scooby e sua esposa Cinthia Dicker estão supostamente enfrentando um período turbulento em seu relacionamento. Após aproveitarem o carnaval juntos em um camarote na Sapucaí, conforme rumores circulam nos bastidores, a dupla de famosos entrou em um terreno delicado.

De acordo com informações do perfil Circo da Mídia, enquanto a modelo retornava para casa em alguns dias de festa, Scooby continuava a aproveitar os eventos noturnos. As noitadas incluíram uma recente festa na casa de Anitta, ex-namorada do surfista, situação que teria gerado desconforto entre o casal.

Cinthia Dicker também tomou algumas atitudes nas redes sociais que levantaram suspeitas entre os seguidores, como arquivar diversas fotos ao lado do marido. A famosa também vem compartilhando mensagens reflexivas nos Stories do Instagram, o que levou os fãs a questionarem se há problemas entre o casal.

Além disso, a influenciadora deixou de seguir Jade Picon, amiga do marido, e Leo Picon. Ambos estavam presentes na festa de Anitta, o que levou a mais rumores sobre o que pode ter acontecido no evento. O casal, que tem uma filha de um ano, a pequena Aurora, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Nas redes sociais, internautas reagiram aos rumores e ressuscitaram o nome da ex do surfista: “A Luana avisou e geral defendeu o macho (risos)”, relembrou uma seguidora. “O tempo inocentando a Piovani (risos)”, notou outra. “O cara casado com uma bebê pequena e quer viver vida de solteiro.. mas se ela permite né?”, refletiu mais uma.