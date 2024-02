Além de Regina Duarte, Carla Diaz e Joaquim Lopes estrelam novela do SBT - Foto: Reprodução

Além de Regina Duarte, Carla Diaz e Joaquim Lopes estrelam novela do SBT Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 13:29

Após ser vista nos corredores do SBT no final do ano passado, Regina Duarte está confirmada para estrelar a próxima novela das 20h da emissora. Conforme antecipado pela coluna Mariana Morais, será um novo capítulo na carreira da atriz. Além dela, outros nomes conhecidos também estão garantidos no elenco da trama.

"Ana e Os Gigantes", como a novela é chamada, promete uma história envolvente. Entre as celebridades conhecidas da Globo que teriam migrado para a novela do SBT, estão Carla Diaz e Joaquim Lopes. As gravações têm previsão para iniciar em abril e a estreia é cotada para o segundo semestre, ainda segundo Mariana Morais.

Carla Diaz está escalada para interpretar uma professora de um orfanato, enquanto Joaquim Lopes deve assumir o papel de pai da protagonista. Regina Duarte, por sua vez, é cotada para viver uma personagem controversa, uma diretora com nuances de vilania que poderá ser odiada por uns e aclamada por outros.

Vale destacar que, antes de retornar à televisão, Regina Duarte revelou sua preferência pelo teatro, mas uma oportunidade fascinante poderia mudar sua decisão. A novela, inspirada no filme "A Princesinha" de 1995, aborda uma jovem que enfrenta desafios em um internato de Nova York, usando sua imaginação para transformar a realidade.