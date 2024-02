MC Ryan comemora aniversário da mãe, Myla Santana - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 17:20 | Atualizado 19/02/2024 17:21

MC Ryan SP, de 22 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à sua mãe, Myla Santana, que está completando 41 anos nesta segunda-feira (19). Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto da mãe e os fãs encheram a empresária de elogios.

"Mãe, parabéns! Quero te agradecer por tudo que fez por mim. Desculpa pela minha vida corrida e muitas vezes não estou muito ao seu lado. Perdão pelas malcriações, ainda sou muito novo e, infelizmente, vou aprender muito com a vida", declarou Ryan nos Stories.

"Só quero dizer que te amo e que tenho orgulho da mãe que você foi pra mim. Te amo pra sempre. Feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre", completou.

Nos comentários, os fãs do artista ficaram impressionados com a beleza de Myla. "Vou ser seu padrasto", brincou um. "Botou no mundo o maior", declarou outro. "Eita, parabéns lindona! Oh mãe viu (risos)", disse um terceiro.