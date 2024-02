Ticiane Pinheiro detalha recuperação de Rafa Justus após cirurgia - Reprodução/Instagram/TikTok

Publicado 19/02/2024 16:07

Ticiane Pinheiro comentou sobre a recuperação da filha, Rafa Justus, que passou por uma cirurgia no sábado para corrigir um desvio de septo. A jovem de 14 anos é fruto do relacionamento da apresentadora com o ex-marido, Roberto Justus.

"Ela vai voltar segunda-feira (19) para a escola, está super bem. Foi uma recuperação bem rápida. Ela fez sábado, terça-feira eu já estava trabalhando e ela estava bem. Ela está ótima", disse à Quem.

No TikTok, Rafa surgiu ao som da música "Valerie", de Amy Winehouse, e comemorou o resultado do procedimento e declarou: "Rinoplastinada". Confira abaixo:

Nos comentários, Rafa recebeu uma chuva de elogios: "Está linda, a cópia da mãe", afirmou uma seguidora. "Ficou muito bonita. Admiro cirurgias que são feitas quando necessárias e de forma sutil", disse outra. "Que alegria ver esse vídeo. Ela já era linda e agora está muito mais. Está mais parecida com a Tici ainda", declarou uma terceira.