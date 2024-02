Yasmin Brunet se emociona com desfiles dos participantes do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 16:37 | Atualizado 19/02/2024 16:38

Após Yasmin Brunet cair no choro ao descobrir que Nizam fez críticas a sua aparência no início do BBB 24, os participantes se uniram para confortá-la. Nesta segunda-feira (19), os confinados realizaram um desfile de "corpos reais" e emocionaram a modelo.

Que momento! Hoje, a casa se reuniu para fazer uma homenagem a Yasmin, falando sobre aceitação e corpos reais.



A verdadeira beleza está na autoaceitação e no amor próprio. #TeamYasmin #BBB24 pic.twitter.com/Hg0KceZMjq — Yasmin Brunet — Yasmin Brunet February 19, 2024

Na área externa da casa, os brothers fizeram um desfile de trajes de banho organizado por Wanessa Camargo para exaltar os diferentes corpos e animar Yasmin. "Obrigada de verdade por dificultar minha decisão de voto. Vocês são todas absurdamente maravilhosas e vocês meninos também são absurdamente maravilhosos", iniciou a filha de Luiza Brunet, emocionada.

"Tenho certeza que todo mundo aqui passa por essa pressão... essa pressão absurda de um corpo que não é verdade. Lá fora eu editava minhas fotos para um cacete, me incomoda muito quando falam do meu corpo", desabou. "Desde pequena eu tive questões com isso. Já tive anorexia, tenho compulsão aqui, vocês vêem eu comendo igual que não o que, nunca estou satisfeita, é um vazio que nunca é preenchido".

"Não aguento mais ouvir o que falam do meu corpo e deixar isso me definir. Então, se esse cara falou isso mesmo, Nizam, vai tomar no teu c*", completou ela.