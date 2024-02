Lucas Lima se explica após confessar que já foi traído - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 18:08

Lucas Lima usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para se pronunciar após entrar em uma trend famosa no Instagram sobre uma lista de ‘Eu Nunca’. Entre os tópicos, o cantor confessou que já foi traído e muitos fãs começaram a especular sobre a possibilidade de ter acontecido no casamento do músico com Sandy.

Rapidamente, o artista negou os questionamentos e revelou que havia sido traído em um namoro de adolescência. "Sobre o ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Tá tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes”, brincou ele.

Em seguida, Lucas também esclareceu sobre já ter feito cirurgia plástica, que também estava entre os tópicos da trend do 'Eu Nunca'. "Cirurgia plástica: eu achei que o transplante que eu fiz fosse cirurgia plástica. Me disseram que talvez não seja. Se não for, eu não fiz. Se for, eu fiz”, completou.

