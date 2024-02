Após Nizam se pronunciar sobre polêmica com Yasmin, mãe da modelo confirma - Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2024 09:00

Yasmin Brunet teve uma surpresa desagradável ao descobrir, durante a madrugada desta segunda-feira (19), que Nizam criticou seu corpo logo. Na primeira semana do 'BBB 24', a modelo foi alvo dos comentários do brother e do cantor Rodriguinho. Chocada com as revelações de Lucas Henrique, ela procurou esclarecimentos.

Ao conversar com Rodriguinho, o pagodeiro negou qualquer envolvimento, deixando a influenciadora abalada. Wanessa Camargo chegou a organizar um desfile onde os brothers mostraram seus 'corpos reais', em apoio a Yasmin Brunet. Já diante da polêmica fora da casa mais vigiada do Brasil, Nizam resolveu se pronunciar.

Em seu Instagram, o ex-brother afirmou que já se desculpou com a família da modelo e que deseja conversar diretamente com ela. “A partir de agora a pessoa com quem eu tenho que falar é a Yasmin. Quando ela sair da casa, eu vou conversar”, garantiu Nizam, deixando claro que não deve satisfações aos internautas.

Para quem duvida do influencer, a própria Luiza Brunet, mãe de Yasmin, confirmou que Nizam procurou sua família e pediu desculpas pessoalmente. "Ele veio me pedir desculpas. Reconhecer que errou é um gesto grande, a verdade é a nossa melhor defesa e só assim aceitamos a desculpa", declarou ela à revista Caras.