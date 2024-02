Irmã de Wanessa Camargo não poupou palavras em carta para a cantora - Foto: Reprodução

Irmã de Wanessa Camargo não poupou palavras em carta para a cantora Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2024 09:21 | Atualizado 20/02/2024 09:26

Os administradores que cuidam das redes sociais de Wanessa Camargo decidiram compartilhar uma carta emocionante enviada por sua irmã, Camilla Camargo. A mensagem, destinada a sister durante o 'Sincerão' desta segunda-feira (19), expressou toda a falta que a artista faz do lado de fora do BBB 24.



"Minha irmã! Que saudade de você. Estamos todos aqui com o pensamento em ti 24 horas por dia, orando, emanando todo o nosso amor para que chegue no seu coração, mas a saudade está apertada", começou Camilla, demonstrando o quanto sente pela ausência de Wanessa Camargo.



Camilla compartilhou formas que encontrou de amenizar a saudade: "Tenho buscado várias maneiras de tentar 'sanar' a sua falta (se é que é possível); ouvindo suas músicas com as crianças o tempo todo (eles não param de pedir Amor Amor), tenho usado todos os brincos que você me deu, todos, para tentar te sentir aqui comigo”, revelou.



“Fico vendo suas fotos aqui em casa, mas nada melhora a saudade que eu tenho de você. Você faz falta", desabafou a filha de Zezé Di Camargo. "Você é muito amada por nós e estaremos todos aqui por você e pra você sempre. Fica bem aí”, pediu Camilla, sem alarmar a sister.



“Canta mais, olha pra você, para o seu coração e siga seu caminho. Te amo, minha irmã, ou melhor, te amamos. Beijos, Camilla", concluiu ela, mostrando todo o carinho da família por Wanessa Camargo. Vale destacar que a cantora e Davi foram os únicos participantes do BBB a não ter as cartas da família trituradas no Sincerão. Na verdade, eles escolheram quais mensagens seriam descartadas na semana.

Carta - Team Wanessa Foto: Reprodução