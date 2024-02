Jojo Todynho surpreende com mudança na silhueta após bariátrica - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 09:47 | Atualizado 20/02/2024 09:49

Em um processo de emagrecimento que tem sido recorde e bastante comentado nas redes sociais, Jojo Todynho está se preparando para uma nova cirurgia plástica. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a famosa pretende definir ainda mais sua silhueta e reduzir o excesso de pele. O novo procedimento deve custar caro para a cantora.



Após uma bariátrica realizada com sucesso em agosto do ano passado, Jojo Todynho já revelou ter perdido mais de 50 kg. A cantora se transformou com nova rotina de alimentação e exercícios, mas busca mais mudanças. Segundo Fábia Oliveira, ela já definiu o próximo passo: uma cirurgia plástica reparadora conhecida como body lift.



O body lift, procedimento comum entre as celebridades, visa ajustar a silhueta ao novo corpo após um emagrecimento significativo. O procedimento também ajudará a funkeira a reduzir o excesso de pele e a remover a gordura localizada. Apesar de manter a cirurgia em segredo, Jojo aguarda apenas alcançar sua meta de peso para realizá-la.



A jornalista Fábia Oliveira também revelou que Jojo escolheu a clínica JK Estética Avançada, frequentada por várias celebridades, para realizar o procedimento. O valor do body lift, em torno de R$ 150 mil, e a duração de cerca de 3 a 4 horas impressionam, mas até o momento a cantora não se pronunciou sobre o assunto.