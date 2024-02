Mulher de Davi vira influencer e ultrapassa participantes do BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2024 13:16 | Atualizado 20/02/2024 15:54

A influencer Mani Rêgo compartilhou detalhes íntimos sobre seu relacionamento com o marido, participante do BBB 24. Nesta segunda-feira (19), ela participou do podcast "PodZé" e abriu o jogo sobre sobre suposto ciúmes de Davi Brito. Ela até revelou ter sugerido que ele entrasse solteiro no reality show.

Emocionada, Mani contou que teve uma conversa franca com o parceiro antes de sua entrada no BBB 24. “Eu falei ‘você tem a opção de entrar solteiro [...] Mas o que eu te peço é: não me envergonhe’. Ele chorou e falou que ele ia entrar casado e sair casado, como ele já falou outras vezes no programa”, contou a produtora de conteúdo.

Questionada sobre possíveis ciúmes em relação a outra participante, Mani negou. “Ele falou ‘com a Isabelle eu só tenho amizade’. Ele já falou que me amava lá dentro, ele conta a nossa história, entendeu? Então é isso que me fortalece”, garantiu ela.

Porém, Mani Rêgo tem consciência de que ‘se o pior acontecer’ no reality show, ela não se deixaria abalar. “E se ao decorrer do programa, algo for para um lugar que não tem que ir. Minha vida vai continuar, gente”, declarou ela em referência a possibilidade do brother se envolver com outra pessoa no BBB 24.

Com mais de 629 mil seguidores no Instagram, Mani revelou que se tornou influencer após sentir o peso dos ataques nas redes sociais. Ela percebeu que poderia fortalecer outras mulheres com a sua experiência. “Se fosse só uma mulher que conseguisse se espelhar na minha vida, pra mim já valeu”, afirmou.