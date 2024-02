Após reatar namoro, Luan Santana pensa em se casar com Jade: 'Em breve' - Foto: Reprodução

20/02/2024

Luan Santana e Jade Magalhães teriam reatado o namoro e estão desfrutando de um momento especial no México, os rumores sobre o relacionamento dominam a web. Uma fonte próxima ao casal revelou que o ex-casal voltou e estão à todo vapor, já que o cantor até planeja casamento com a amada.

"Eles voltaram, sim”, garantiu uma pessoa próxima ao casal. “E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar", garantiu a fonte. Vale lembrar que a dupla de famosos já foram noivos e mantiveram relacionamento por 12 anos.

Desde o fim de semana, fãs do sertanejo começaram a especular sobre a presença de Jade no mesmo hotel em que Luan estava hospedado. Registros nas redes sociais dos famosos mostravam coincidências, como a mesma vista e a academia. Um suposto flagra dos dois na recepção do hotel também circulou na web.

Luan Santana demonstrou interesse em se reaproximar da ex-namorada, levantando especulações de interesse em retomar o relacionamento. Após o término de seu segundo noivado, com Izabela Cunha, em 2023, tudo indica que o sertanejo não perdeu tempo e correu atrás de Jade Magalhães.

"Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar", garantiu a fonte. A suposta reconciliação entrou para os assuntos mais comentados no X e deixou fãs do casal em êxtase. Porém, os famosos ainda não se pronunciaram sobre o assunto.