Publicado 20/02/2024 14:21

O príncipe Harry e Meghan Markle surpreenderam ao lançar um novo site na semana passada, substituindo a plataforma Archewell por Sussex.com. No novo site foram notadas diversas mudanças, como o destaque dado ao brasão do casal, que agora substitui a imagem da coroa, evidenciando nova direção.

Outra mudança significativa é o uso do sobrenome "Sussex" para os filhos do casal, Archie e Lilibet Diana. Assim, rompendo com a tradição real de Mountbatten-Windsor, como observado pela especialista real Jennie Bond. Ela acredita que a novidade transmitindo uma mensagem do casal e sua família.

“É mais uma declaração de independência deles, e não há nada de errado com isso. Mas ainda me parece que há um conflito interno acontecendo envolvendo os seus filhos", declarou Jennie Bond durante uma entrevista ao The Sun.

Para quem não sabe, o príncipe Philip teria se sentido "ferido" por seus filhos não usarem seu sobrenome, Mountbatten, quando sua esposa, a rainha Elizabeth, ascendeu ao trono. A solução encontrada foi nomear os descendentes do sexo masculino como Mountbatten-Windsor.

Com o Rei Charles III diagnosticado com câncer, o príncipe Harry revelou planos de se reunir com a Família Real. O famoso se mostrou otimista com uma possível reconciliação: "Qualquer doença une as famílias", declarou ele ao Good Morning America, revelando ter viagens planejadas para o Reino Unido.