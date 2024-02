Cantora Beyoncé - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2024 12:47

Beyoncé abriu o coração em uma entrevista à revista Essence, revelando que enfrenta a psoríase no couro cabeludo. A voz de Crazy in Love compartilhou momentos especiais com a família e discutiu sobre o problema de saúde que enfrenta.

"Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal", iniciou a cantora. "Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim", disse emocionada.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a psoríase é uma doença crônica, não contagiosa e relativamente comum. Seus sintomas podem desaparecer e reaparecer periodicamente, e diversos fatores, como estresse, ansiedade, predisposição genética e ambiental, podem desencadear a condição.

Vale destacar que a famosa anunciou recentemente o lançamento de Act 2, parte do álbum Renaissance. A segunda parte do álbum, prevista para 29 de março, promete ser em estilo country. Este será o oitavo álbum de estúdio de Beyoncé, que já disponibilizou as faixas “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”.