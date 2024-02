Fabiana Justus é notada por Jennifer Aniston - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 16:42

Em tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus se emocionou nesta terça-feira (20) ao descobrir que Jennifer Aniston curtiu um vídeo em que a influencer aparece reencontrando o filho caçula, Luigi, no hospital. O registro viralizou nas redes sociais e chegou até a estrela de Hollywood através do perfil Good News Movement do Instagram.

Nos Stories, a filha de Roberto Justus contou como a famosa série "Friends", estrelada por Aniston nos anos 90, tem ajudado nos dias difíceis no hospital. "Eu postei isso outro dia aqui! O quanto o seriado Friends SEMPRE me anima em diversos momentos difíceis da minha vida. Essa última semana foi mais desafiadora de sensações... e eu assisti bastante para me distrair dos sintomas etc. A Jennifer sempre foi a minha preferida e aquela celebridade que eu iria SURTAR quando encontrasse", afirmou.

"Ela curtiu! Ou seja, me notou!!! Pode parecer nada demais para alguns, mas pra mim significou MUITO! Como quem não arrisca não petisca, fui lá comentar no último post dela. Vai que ela lê, né?!", comemorou Fabiana, que também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna.

"Eu estou há 29 dias internada no hospital e uma coisa que tem me distraído muito e entretido é assistir Friends. Então você tem me dado força sem nem saber! Hoje, acordei com essa notícia e foi um momento muito feliz. Te admiro desde os anos 90! Obrigada! Espero que leia essa mensagem", escreveu a influencer, pedindo a ajuda dos seguidores para que a mensagem chegue até Aniston.