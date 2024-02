Tiago Leifert comenta sobre saúde de Vanessa Lopes no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 16:13

O ex-apresentador Tiago Leifert falou sobre a passagem de Vanessa Lopes pela casa mais vigiada do Brasil e repercutiu a entrevista da influenciadora para o "Fantástico". No episódio do "3 na Área", seu canal de esporte no YouTube, o jornalista declarou que “estava na cara” que a ex-sister precisava de ajuda.

“Lembram o que falei da Vanessa Lopes? Respeita a saúde mental dos outros, cuidado com o que vocês estão falando, não sabem o que a pessoa está passando? Ela deu entrevista ao Fantástico e eu estava certo. Teve gente que ficou falando que era dinheiro, não sei o que... Vejam o Fantástico, porque ela diz que realmente teve um surto psicótico desencadeado por estresse, horas sem dormir, medo e ansiedade. Estava na cara, era óbvio”, declarou Leifert, que comandou o reality show por cinco temporadas.

De acordo com Tiago, era nítido que o caso de Vanessa não se tratava de uma atuação e que ela precisava da ajuda de médicos especialistas. “Estudei isso na faculdade, tenho dupla formação [psicologia e jornalismo], então não posso falar do caso dela. Irei dizer genericamente. Esse tipo de coisa não acontece isoladamente na sua vida e nunca mais. Isso é algo que está dentro da pessoa e que situação de muito estresse desencadeia esse tipo de coisa. Ela já deve ter tido isso antes”, explicou.

“A situação do Big Brother é muito atípica, porque tem uma pressão muito forte, fica sem dormir, desorientado, isolado da família, sem saber o que ocorre no mundo, é muito difícil ficar lá dentro, então ela não aguentou. Com as características dela, esse tipo de coisa a impossibilitou de ficar lá dentro”, completou.