Luiza Brunet revela conteúdo de carta triturada de Yasmin Brunet no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 17:20

A dinâmica do Sincerão do BBB 24 mexeu com as emoções dos participantes do reality show na última segunda-feira (19). Após a carta escrita pelos pais de Yasmin Brunet ser destruída na atividade por Matteus, Luiza Brunet revelou o conteúdo da mensagem.

No programa, todos os brothers receberam cartas especiais escritas por familiares e os participantes precisavam escolher quais seriam trituradas, tirando a oportunidade dos confinados de receber o presente. A modelo caiu no choro por não ter tido a oportunidade de ler o conteúdo.

No Instagram, a mãe de Yasmin disponibilizou a carta na íntegra e declarou: "A carta pode até ter sido triturada, mas o sentimento não! Temos certeza que a Yasmin vai sentir o carinho de cada uma dessas palavras, mesmo não podendo ler. E está aqui pra vocês, essa cartinha cheia de amor".

"Yasmin, minha amada filha. Fico lembrando da sua história, você crescer e se tornou uma mulher forte e independente desde os 15 anos. Tenho muito orgulho de você. Nunca tenha medo de mostrar o seu valor! E continue agindo com respeito e empatia por todos que te rodeiam. Filha por isso não se afaste da sua essência, siga a sua própria intuição sempre, seja você mesma. Lembrei do Remmy, estou com saudades e mentalizando você o tempo todo. Te amo minha filha, papa", escreveu Armando Fernandez.

Yasmin, você é uma mulher maravilhosa, responsável, inteligente e batalhadora. Começou a trabalhar muito cedo e teve que lidar com exposições ao longo de sua vida, passando por muitos julgamentos e isso não tornou você uma mulher amarga. Admiro você como filha incrível que você é, como você se coloca na sociedade. Jamais se esqueça de ser você mesma, sensível, acolhedora com seu afeto, gargalhadas rasgadas. Estarei aqui para te receber com muita saudades. Te amo, sua mãe", declarou Luiza.