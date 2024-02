Virginia e Zé Felipe revelam nome do terceiro filho - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 19:40

Virginia Fonseca e Zé Felipe transmitiram no Instagram o chá revelação do terceiro bebê do casal na noite desta terça-feira (20) e descobriram que estão à espera de um menino. A empresária aproveitou para revelar que já definiu o nome do bebê.

O evento, que foi transmitido para aproximadamente 1,5 milhão de pessoas nas redes sociais, aconteceu na Fazenda Talismã, localizada em Jussara (GO) e que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo. O casal finalizou a live contando para os fãs o nome do herdeiro: "Vem José Leonardo", gritaram.

O nome foi escolhido em homenagem ao pai do cantor, o sertanejo Leonardo. Anteriormente, Virginia e Zé já haviam comentando sobre o desejo que caso o bebê fosse menino, se chamasse José, para combinar com o nome das filhas, Maria Alice e Maria Flor.

"Nosso José Leonardo. Que venha com saúde meu amor! Sua família já te ama e te queria muito", declarou a influencer nos Stories.