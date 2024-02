Rodriguinho fala sobre convivência com Davi Brito - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/02/2024 21:02

Rodriguinho desabafou com Giovanna Pitel sobre os conflitos entre os participantes do BBB 24 nesta terça-feira (20). Na academia, o cantor afirmou que daria R$ 3 milhões para Davi só pra não precisar conviver mais com o baiano.

"O Davi, hoje eu olho pro Davi... Se eu pudesse estar na final, pegar aquela mala que simboliza três milhões e dar na mão dele... só pra não ter mais que conviver com ele todo dia, eu fazia isso", declarou o artista. "Pega esses três aí, vai lá pra Salvador. Vamos ficar tranquilo aqui, tá tudo bem. Entendeu? Só que é difícil", desabafou.

De acordo com Rodriguinho, ele também deseja evitar conflitos com Raquele após a dinâmica do Sincerão na última segunda-feira (19). "O bom é que aqui não demora um mês, você vê a pessoa se revelando de um dia pro outro", afirmou.

"Eu não posso levar para o coração e ficar brigando... Eu não vou ficar brigando com a Raquele?! A Raquele fez 23 anos ontem (segunda, 19/2), eu tenho um filho de 26. Eu vou brigar com a Raquele?! Não tem como", completou.