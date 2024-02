De volta às telonas, Sandy beija Fabio Porchat em teaser de novo filme - Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 08:36

Os fãs e seguidores de Sandy e Fabio Porchat foram presenteados com mais um vislumbre do filme "Evidências do Amor", protagonizado pela dupla talentosa. Na manhã desta terça-feira (20), o teaser oficial foi lançado, revelando um pouco mais sobre a trama que devolve a artista para as telinhas.

Para quem não sabe, o longa promete acompanhar os altos e baixos do relacionamento entre Laura e Marco, interpretados respectivamente por Sandy e Fabio Porchat. "Estamos muito empolgados em compartilhar mais um pedacinho desse projeto tão especial com todos vocês”, disse o comediante.

“Esperamos que cada cena, cada diálogo, toque os corações dos espectadores", desejou Fabio Porchat sobre a produção. Com a música "Evidências", um clássico de Chitãozinho e Xororó, embalando as emoções, o filme promete conquistar não os fãs do casal protagonista e da própria música brasileira.

Além disso, os amantes de uma boa história de amor repleta de emoção e trilha sonora marcante também devem ser tocados pela produção. Nas redes sociais, internautas reagiram à previsa: “Esse filme vai ser PERFEITO”, elogiou uma. “Pronto, agora vão já dizer que estão namorando”, brincou outra sobre os protagonistas.